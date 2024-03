Z zaščitno masko na obrazu hotel popraviti televizor

S PU Celje sporočajo, da so se do stanovanjske hiše v Košnici pri Celju včeraj, okoli poldneva, pripeljali štirje moški. Eden od njih, z zaščitno masko na obrazu, je prišel do vrat in starejši lastnici hiše dejal, da prihajajo iz telekomunikacijskega podjetja in da naj ga spusti na podstrešje, ker mora odpraviti napako pri delovanju televizije.

»Lastnica je takoj posumila, da gre za prevarante, in jih je odgnala ter nas obvestila o dogajanju. Ob tej priložnosti znova opozarjamo vse občane, naj neznancev, ki prihajajo do njih pod raznimi pretvezami, ne spuščajo v hiše oziroma stanovanja. Moški s šilt kapo na glavi in zaščitno masko na obrazu je včeraj prišel tudi do starejše stanovalke na območju Kozjega in jo poskušal prepričati, naj ga spusti v hišo. Stanovalka ga je takoj odgnala, nakar je sedel v osebno vozilo, kjer ga je čakal voznik, in sta se odpeljala,« dodajajo policisti.