Z osebnim vozilom naravnost v kombinirano, potem pa še v tri parkirana vozila ob cestišču

V soboto, 30. decembra 2023, je ob 12.18 na Betnavski cesti v Mariboru osebno vozilo trčilo v kombinirano vozilo in tri parkirana vozila ob cestišču.

Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, na enem vozilu odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Maribor pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.