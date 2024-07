Z motoristom (21) je hudo, trčil je v prometni znak

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 11.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista med Mirno Pečjo in Rogovilo.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 21-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 76 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 248 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.