Z mladeničema je hudo, stara sta komaj 14 in 15 let

Včeraj okoli 15.10 se je 14-letni mopedist v Plintovcu vključeval levo, na regionalno cesto, v smeri Gradiške. Na zadnjem sedežu je nedovoljeno prevažal 15-letnega sopotnika.



Ob vključevanju na regionalno cesto ni upošteval prometnega znaka ustavi in je izsilil prednost 36-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pripeljal z njegove leve strani. Motorist je kljub zaviranju trčil v levi bočni del mopeda, nakar so vsi trije padli in obležali na vozišču.



V prometni nesreči sta se oba mladoletnika hudo poškodovala. Z reševalnim vozilom so ju prepeljali v UKC Maribor. Motorist se v nesreči ni poškodoval.



Policisti bodo mladoletnega voznika mopeda kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.