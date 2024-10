Z eksplozivom nad bankomat pred prodajalno

Policisti preiskujejo poskus vloma v bankomat v Veliki Polani, o katerem so bili obveščeni včeraj nekaj pred tretjo uro zjutraj. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih so neznanci z eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat, ki je nameščen pred prodajalno, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policija je blokirala območje, da bi prijela storilca oziroma storilce. Kriminalisti in policisti opravljajo ogled in zbirajo obvestila v zvezi s kaznivim dejanjem. Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o kaznivem dejanju, da to sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200, je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica murskosoboške policijske uprave.

To je že drugo tovrstno kaznivo dejanje, ki se je končalo podobno, saj so policisti v četrtek, 12. septembra, ponoči poskus vloma v bankomat obravnavali na bencinskem servisu v Gederovcih.