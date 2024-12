Z audijem pod tovornjak! »Tihomir je bil izjemen človek, imela sem ga zelo rada«

Osem in let pol po tragični smrti 35-letnega Tihomirja Živkovića je senat Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vodstvom sodnice Tamare Birsa začel soditi zdaj že upokojenemu vozniku tovornjaka Egonu Tribušonu. Državno tožilstvo, ki ga zastopa novogoriška tožilka Petra Poberaj, ga zaradi neupoštevanja pravila prednosti obtožuje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Obtoženi krivde ne priznava.

Usodna nesreča se je zgodila 6. maja 2016, nekaj minut po poldnevu na cesti med Vrtojbo in Mirnom. Na vrtojbenski obvoznici pri odcepu za čistilno napravo se je takrat 55-letni Tribušon z Goriškega, ki je upravljal mercedesov tovornjak za čiščenje kanalizacij, v križišču želel vključiti na obvoznico. Zapeljal je na prednostno cesto, po kateri je v tistem trenutku z audijem A5 pripeljal Živković iz Mirna pri Šempetru pri Gorici. Tovornemu vozilu, ki mu je zaprlo pot, se kljub močnemu zaviranju ni mogel izogniti. Silovito je trčil v spodnje levo kolo tovornjaka, trk pa je bil tako silovit, da je takoj umrl zaradi poškodb, obtoženega in njegovega tedaj 46-letnega sovoznika, oba uslužbenca novogoriškega podjetja Vodovodi in kanalizacija, pa so odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Trka ni mogel preprečiti

Obtoženi, ki ga zastopa odvetnica Jasna Hojnik Kocjan, je na sodišču vztrajal pri svojih izjavah z zaslišanja pred preiskovalnim sodnikom 15. septembra 2016. Pojasnil je, da je pred vključitvijo na cesto pogledal levo in desno. Vozila na voznem pasu je sicer opazil, vendar audija, ki naj bi z veliko hitrostjo prehiteval in se vračal na vozni pas, ni videl. »Ocenil sem, da se lahko varno vključim,« je dejal in poudaril, da je vozil z minimalno hitrostjo. Dodal je, da je do tragičnega dogodka 20 let poklicno vozil tovornjak. Po njegovih besedah se je vse zgodilo zelo hitro, v eni ali dveh sekundah. Ko je opazil, da trčenja ne bo mogel preprečiti, je močno prijel za volan tovornjaka. Po nesreči je takoj izstopil iz vozila, vendar vozniku audija ni bilo več pomoči. Povedal je, da mu je žal in da ga je dogodek zelo prizadel.

Voznik audija naj bi prehiteval z veliko hitrostjo. FOTO: getty Images

Toksikološke preiskave so pokazale, da je bil voznik audija pod vplivom alkohola in kokaina v času vožnje.

Po nesreči so na tamkajšnji glavni cesti spremenili prometno signalizacijo in omejili hitrost vožnje z 90 na 70 kilometrov na uro. Kjer je nekdaj stal trikotnik z oznako prednostne ceste, je zdaj znak stop.

»Tihomir je bil izjemen človek, imela sem ga zelo rada,« je pričala partnerica pokojnega in mati njunega otroka, ki je povedala, da premoženjskopravnega zahtevka ne bo vložila. Opisala je zadnje trenutke z njim: tistega jutra je šel v trgovino, skupaj sta pozajtrkovala, nato pa se je odpravil na delo. O pokojniku je dejala, da je bil dober oče in med ljudmi priljubljen. Tihomir je imel prevozniško podjetje, za katero je delal tudi njegov oče. Ta je na sodišču pričal, da je bil sin varen voznik, ter da ga je zadnjič videl pet ali šest dni pred nesrečo. Potrdil je, da se je po nesreči sestal z obtoženim, ki je izrazil sožalje in obžalovanje. Zakonodajalec za tovrstno kaznivo dejanje predvideva do osem let zaporne kazni in prepoved vožnje motornega vozila.