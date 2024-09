Vzroka dveh požarov pri nas še ugotavljajo

Včeraj nekaj pred sedmo uro zjutraj je v Luciji zagorelo v pralnici, so sporočili s koprske policijske uprave. V pralnici je bilo več različnih kemičnih snovi, v okolici pa veliko dima, zato so iz bližnjega bloka preventivno evakuirali nekaj stanovalcev. Domov so se lahko vrnili, še preden so dokončno pogasili požar.

Na terenu je bilo 45 gasilcev iz Kopra in prostovoljni gasilci iz Pirana in Izole, tako da so hitro omejili ognjene zublje. Zaradi požara je poškodovanih vsaj 1000 kvadratnih metrov zgornjega nadstropja pralnice, streha objekta in nekaj vodnih rezervoarjev. Poškodovanih ni bilo. Kriminalisti so že opravili ogled kraja, vzrok požara pa bo znan predvidoma v naslednjih dneh, prav tako višina škode.

Požar v Luciji FOTO: Nataša Čepar

Požar v okolici Svetega Tomaža

Uprava RS za zaščito in reševanje pa je poročala, da je v torek nekaj minut pred 23. uro prišlo do obsežnejšega požara v okolici Svetega Tomaža. Zagorela je stanovanjska hiša, ogenj pa so pogasili gasilci štirih prostovoljnih gasilskih društev. Aktivirana so bila vsa štiri društva iz Gasilske zveze Sveti Tomaž (PGD Koračice, Trnovci, Savci in Pršetinci). Po prvih informacijah je zgorelo ostrešje hiše, škoda znaša po prvi in nestrokovni oceni okrog 70.000 evrov. O požaru policisti zbirajo obvestila, zaradi česar so opravili ogled in poskušajo ugotoviti vzrok za njegov izbruh.