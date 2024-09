Vzniknil posnetek mladostnikov v Kopru, ki so divjali s skuterji in metali pirotehniko (VIDEO)

Poročali smo o mladostnikih, ki so v soboto v Kopru divjali s skuterji in mimoidočim metali pirotehniko pod noge, sedaj pa se je na spletu znašel posnetek dela incidenta. Bralec ga je poslal uredništvu portala Regional obala, ta pa ga je objavil na svoji spletni strani.

Mladoletniki se na njem objestno znašajo nad avtomati za napitke, videoposnetek pa je zaradi varstva osebnih podatkov cenzuriran. Na posnetku se vidi, da so »načrtno uničevali avtomate, pri početju pa so jih zalotili policisti motoristi, ki so na podlagi več prijav o tamkajšnjem neprimernem dogajanju, prvi prispeli na kraj,« poroča Regional.

Ugotovili so, da je 13-letni Koprčan poškodoval vrata na dveh avtomatih za napitke, pri enem od avtomatov pa so policisti pri tatvini zasačili 15-letnega Koprčana, 15-letnika, doma iz okolice Kopra in 16-letnega Izolana. 14-letnemu Koprčanu so zasegli moped, ki je bil brez registrske tablice, z izrezano številko okvirja.

Večkrat podobne težave

»Sobotno ravnanje mladoletnikov pri Bonifiki ni bilo nedolžno, saj so načrtno uničevali tujo lastnino. Policisti pa so v okviru svojih pristojnosti ukrepali, da so umirili 'vročekrvno' mladino in zagotovili javni red in mir,« piše.

Na Obali se po navedbah Regionala večkrat spopadajo s težavami, ki jih povzročajo objestni, večinoma mladoletni mopedisti. Prav tako skoraj ne mine dan, ko s koprske policijske uprave ne bi obvestili javnosti o zasegih predelanih mopedov, ki dosegajo velike hitrosti, navajajo.