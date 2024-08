Voznik začetnik divjal kar s 189 kilometri na uro! Policija opozarja

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v četrtek, 8. avgusta, nekaj minut po 17. uri, na odseku hitre ceste med Vogrskim in Vrtojbo ustavili 19-letnega voznika začetnika, ki je prekoračil dovoljeno hitrost.

Med meritvijo na cesti, kjer je hitrost vožnje omejena na 110 kilometrov na uro, so mu izmerili hitrost kar 189 kilometrov na uro. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Čaka ga še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Kazen je huda, posledice so lahko usodne

Skladno z določili se voznik, ki prekorači dovoljeno hitrost na avtocesti ali hitri cesti za več kot 60 kilometrov na uro, kaznuje z globo 1.200 evrov, poleg tega mu zapišejo tudi 9 kazenskih točk.

V tem tednu, od 5. do vključno 11. avgusta 2024, poteka evropsko usklajena preventivna akcija za umirjanje hitrosti na slovenskih cestah.

Namen ni kaznovanje voznikov, temveč njihovo ozaveščanje, da se lahko brezglavo hitenje ali iskanje adrenalinskega užitka v prehitri vožnji hitro sprevrže v največjo nočno moro posameznika z najhujšimi posledicami.