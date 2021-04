Voznik umrl na kraju nesreče, sopotnica huje poškodovana

Žal moramo poročati še o eni tragediji na slovenskih cestah. Ob 11.33 se je na regionalni cesti med Divačo in Senožečami zgodila hujša prometna nesreča, poroča koprska policijska uprava. Udeležena sta bila voznica osebnega avtomobila in motorist.



Motorist (52) iz Izole je s sopotnico, 60-letnico iz Lucije, vozil od Divače proti Senožečam, pred njima pa 71-letna voznica osebnega avtomobila iz Ankarana. Ko je ta zavijala levo, je zmanjšala hitrost, v tem trenutku pa je motorist trčil v zadnji del avtomobila.



Voznik motorja je v nesreči umrl, sopotnica pa se je huje poškodovala in so jo odpeljali v izolsko bolnišnico. Na kraj prometne nesreče sta prišli preiskovalna sodnica in državna tožilka, odrejena je bila sodna obdukcija.



Zaradi nesreče je bila cesta skoraj tri ure zaprta.

