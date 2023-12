Voznik (21) na avtocesti trčil v cisterno

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 80 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 259 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Padec kolesarja

Policisti PP Trebnje so bili 4. decembra nekaj po 7. uri obveščeni o padcu kolesarja v Šentrupertu. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 86-letni moški kolesaril po pločniku, kjer je izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preverjajo.

Na prehodu za pešce zbil peško

Včeraj nekaj po 17. uri so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Sevnici. Ugotovili so, da je 58-letni voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti ob zavijanju levo na prehodu za pešce trčil v 58-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Trčil v cisterno

Včeraj okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Smedniku. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del priklopnega dela tovornega vozila, ki ga je v isti smeri vozil 51-letni voznik iz Srbije. Oba udeleženca sta bila lažje poškodovana, oskrbeli so ju na kraju nesreče. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.