Voznica trčila v usmerjevalne table in še v konstrukcijo nadvoza, s sopotnico je hudo

Radovljiški policisti so v torek malo po 8. uri obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila na cestni relaciji Podvin-Radovljica. Po prvih informacijah policije je 76-letna voznica na območju izvajanja gradbenih del, kjer je zaradi obnove vozišča obvoz, vozila po desnem smernem vozišču in z avtomobilom zapeljala levo v zaporo ter najprej trčila v usmerjevalne table, nato zapeljala preko brežine in trčila še v nosilno konstrukcijo nadvoza, poroča kranjska policijska uprava.

Voznica je bila lahko telesno poškodovana, sopotnica v avtomobilu pa huje. Obema je na kraju nudilo zdravniško pomoč zdravstveno osebje in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti za voznico vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno državno tožilstvo.