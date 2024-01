Voznica (31) že zgodaj zjutraj napihala 2,4 promila

Gorenjski prometniki so imeli danes nekaj čez 6. uro v postopku 31-letno voznico, ki je vozila avtomobil pod vplivom alkohola (1,14 mg/l, kar je okoli 2,4 promila), pišejo v poročilu PU Kranj. Policisti so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Z obdolžilnim predlogom bo predlagana pristojnemu okrajnemu sodišču, so še dodali.