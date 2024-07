Vlomilca je Uroš na gobec

Ljubljančana Uroša S. je neke septembrske noči pred osmimi leti malo pred drugo uro zjutraj zbudil nenavaden zvok. Posumil je, da bi utegnil biti golf njegovega dekleta, parkiran v bližini stanovanja, tarča vlomilcev. In ni se zmotil. Nepridiprava je zalotil pri delu in ga zadržal do prihoda policije. A ker ga je pred tem udaril in ga poškodoval, se je tudi sam znašel na zatožni klopi.

Iz stanovanja je ob zvoku vlamljanja čez travnik stekel bos samo v spodnjicah in zagledal mladeniča, ki je ravno razbil steklo na golfu in iz njega nameraval ukrasti, kar je vrednejšega. Kaj počne, je zavpil. V tem se je vlomilec obrnil proti njemu in ga napadel z izvijačem, Uroš se je umaknil, da ga ne bi zadel in ga, da bi se obranil, s pestjo dvakrat udaril v glavo, da je padel. Nato ga je brcnil v prsi ter mu povzročil zlom petega do osmega rebra, udarnino glave, čeljusti, rame, zaradi česar je bil v bolnišnici štiri dni, je navajalo tožilstvo, ki je zoper Ljubljančana vložilo obtožbo zaradi povzročitve hude telesne poškodbe v prekoračenem silobranu.

Vlomilec, v tem kazenskem postopku je imel status oškodovanca, je podpisal predlog za pregon oziroma ovadbo in navajal, da ga je neznanec porinil, da je padel po tleh, nato pa ga deset- do petnajstkrat brcnil. Obdolženi Ljubljančan je priznal udarec ali dva ter da je vlomilca držal na tleh do prihoda policistov. Ti so videli, da je klečal na njem, več pa se niso spomnili.

Čeprav je oškodovanec podpisal predlog za pregon, jim ga ni uspelo zaslišati kot pričo, saj se na vabila sodišča ni odzival, zato so zanj odredili prisilno privedbo. A zaman, policisti ga na znanih naslovih niso našli. Očitno je še vedno nedosegljiv, saj mu je okrožno sodišče sodbo s pravnim podukom, da se lahko kot oškodovanec zoper nepravnomočno sodbo pritoži, vročilo z objavo na oglasni deski.

Izvedenec ne izključuje možnosti, da bi do poškodb, kot jih je imel vlomilec, lahko prišlo tudi ob padcu na robnik.

Čeprav se je tožilka strinjala, da se je obdolženi več kot upravičeno odzval v svojo obrambo, je pri obtožbi vztrajala tudi med glavno obravnavo. Za Ljubljančana je predlagalo pogojno obsodbo, in sicer pet mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta.

Zagovornica obdolženega se je s tožilstvom strinjala zgolj v ugotovitvi, da se je njen klient odzval povsem upravičeno. Sicer je njegov opis dogodka resnicoljuben in verodostojen, izvedensko mnenje in njegova dopolnitev pa ne zadostujeta za ugotovitev, da je dogodek potekal drugače, kot je navajal obdolženi. Izvedenec namreč ne izključuje možnosti, da bi do poškodb, kot jih je imel vlomilec, lahko prišlo tudi ob padcu na robnik. Predlagala je oprostilno sodbo in sodišče ji je sledilo. Njenega klienta je oprostilo očitkov, da je v prekoračenem silobranu hudo telesno poškodoval vlomilca. Ta, v času vloma je bil sicer mladoleten, je bil zaradi kaznivega dejanja prav tako ustrezno obravnavan.