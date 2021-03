Velika iskalna akcija: iščejo planinko Nušo Jerman (55)

Radovljiški gorski reševalci, gorska policijska enota in policijski helikopter na območju med Drago in Begunjščico iščejo pogrešano 55-letno Nušo Jerman iz Kranja. Njen osebni avtomobil so pozno popoldne našli v Dragi, takrat pa je bila prijavljena tudi pogrešitev. Danes zjutraj se je z Drage proti Roblekovemu domu in verjetno tudi Begunjščici odpravila sama. Na sebi naj bi imela rdečo bundo in vijolični nahrbtnik. Hodi po planinskih poteh. Pri vzponih je uporabljala alpinistično opremo (rdeča čelada).



Če ste jo videli, pokličite na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: