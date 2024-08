Več kot mesec dni je pogrešana Urška (45). Ste jo videli? (FOTO)

Pogrešana je 45-letna Urška Hameršak iz Maribora. Nazadnje so jo videli 25. junija ob približno 22. uri na Ljubljanski ulici v Mariboru. Visoka je 155 centimetrov, težka približno 85 kilogramov, ima kratke temno sive lase in šepa. Lahko bi bila v zeleni jakni in belih športnih copatih. Nosila bi lahko modro-bel športni nahrbtnik s karo vzorci.

Kdor bi jo opazil ali kar koli vedel o njenem izginotju, naj to sporoči na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200, prosijo na Policijski upravi Maribor.