V zaporu Dob izreden dogodek. Razkrivamo, kaj se je dogajalo

Do nas so prišle informacije, da se je zgodil napad na pravosodnega policista v zaporu Dob. Policist naj bi utrpel lažje telesne poškodbe.

Obsojenec zaporno kazen prestaja zaradi več kaznivih dejanj, tudi zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Obrnili smo se na Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij in iz generalnega urada, službe za odnose z javnostmi, so nam potrdili, da je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni v ponedeljek, 4. septembra 2023, zjutraj prišlo do izrednega dogodka, v katerem je eden od obsojencev najprej napadel soobsojence, nato pa še pravosodnega policista, ki je v dogodku posredoval.

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Foto: Dejan Javornik

Obsojenec, ki je napad izvedel, je bil po odločitvi vodstva zavoda najprej nameščen v posebni prostor, nato pa po odločitvi zdravstvenega osebja napoten v zdravstveno ustanovo.

Za zagotovitev varnosti v zavodu so pravosodni policisti izvedli vse potrebne postopke. O sumu storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo so bili obveščeni pristojni organi.

Tako napadeni pravosodni policist kot soobsojenci so bili pregledani in oskrbljeni s strani zdravstvenega osebja. Pravosodni policist v dogodku ni utrpel hujših posledic, so nam zagotovili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.