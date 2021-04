V Velenju zakurili pod kulturnim domom

V noči na sredo so velenjski gasilci prejeli klic, da v središču mesta na Titovem trgu gori v predelu pod velikim izhodnim stopniščem Kulturnega doma (ob lokalu Mozaik).



Zgorelo je več stolov in miz, ki so bili zloženi pod stopnišče, saj lokal zaradi epidemije ne obratuje, po stopnišču in na fasadi kulturnega doma ter marmorno tlakovanem dvorišču pa je nastala večja škoda. Požar so med 2. in 3. uro pogasili operativni člani PGD Velenje ter njihovega poklicnega gasilskega jedra. Z zlonamernim dejanjem so nepridipravi povzročili veliko škodo na pomembnem kulturnem spomeniku s spomeniškim varstvom sredi osrednjega trga (upravlja ga občinski zavod Festival Velenje), kjer so na spomeniku maršalu Titu že večkrat demolirali in onečastili marmorni podstavek. Kaznivo dejanje obravnavajo na Policijski postaji Velenje.



Na MO Velenje so v sporočilu za javnost zapisali: »Obžalujemo ta dogodek, vsako tovrstno dejanje strogo obsojamo in si želimo, da bi bilo naše mesto urejeno in čisto ter da se takšna dejanja v prihodnosti ne bi več ponavljala. Vse občanke in občane pozivamo, da dejanja vandalizma in drugega ogrožanja javnega dobra ter imovine občanov nemudoma sporočijo redarski službi Skupne občinske uprave SAŠA regije na telefonsko številko 03 89 61 748 in prijavijo policiji.«



