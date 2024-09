V Trebnjem izbruhnil pretep, 30-letnika porezal po hrbtu

V noči na soboto so bili novomeški policisti obveščeni o pretepu pred gostinskim lokalom v Leskovcu pri Krškem. Na kraj dogodka so bili takoj napoteni policisti; zoper dve osebi so uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so identiteto vpletenih in nadaljujejo zbiranje obvestil. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje izvedli ustrezne ukrepe.

Trebanjski policisti so v soboto zvečer posredovali zaradi pretepa v naselju Vejar. Ugotovili so, da je neznanec 30-letnega oškodovanca z ostrim predmetom lažje poškodoval po hrbtu. Reševalci so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine še preiskujejo.