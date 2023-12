V stolpnici je gorel pomivalni stroj

V soboto, 16. decembra ob 21.16 je na Šarhovi ulici v Ljubljani v stanovanju večstanovanjske stolpnice gorel pomivalni stroj.

Pred prihodom gasilcev GB Ljubljana, je stanovalec omejil požar. Gasilci so pregledali stroj, ga izklopili iz omrežja in iznesli na prosto. Nastala je manjša materialna škoda.

Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Stožice in Ježica, ki pa so bili preklicani.