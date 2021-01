V slovenskem podjetju tekla kri, odpeljal ga je rešilec

Okoli 8.30 se je v občini Pivka zgodila huda nesreča pri delu. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, si je v tamkajšnjem podjetju delavec v proizvodnji odrezal prst na roki.



Poškodovanega so prepeljali na urgenco v ZD Postojna, kjer so ga reševalci oskrbeli in nato prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

