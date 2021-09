V roke dal vrtnico, na glavo pištolo

Čeprav je Slovenija pred nekaj meseci odločila, da razvpitega roparja z vrtnico Romana Stunkovića, Slovenca z Velikega Obreža pri Dobovi, preda hrvaškim pravosodnim organom, se to do pred kratkim ni zgodilo. Hrvaški kronisti poročajo, da se bo, ko bodo pravnomočno zaključeni postopki, ki tečejo proti njemu v domovini – junija je bil v Krškem zaradi konoplje obsojen na leto in devet mesecev zapora, v Celju pa mu sodijo, ker naj bi nekomu sunil bančno kartico s PIN-kodo in na veliko dvigal denar. Medtem pa mu kot roparju z vrtnico v odsotnosti sodijo na zagrebški sodniji. Ukradel tudi ure...