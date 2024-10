V prometni nesreči udeleženi dve peški, policija prosi za pomoč

Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je danes ob 12.45 na Čufarjevi cesti, na prehodu za pešce, iz smeri ulice Veljka Vlahoviča v smeri Zrkovske ceste, zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi voznik osebnega avtomobila in dve peški.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosijo neznanega voznika osebnega vozila in morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na telefonsko številko 02/450-20-30 (PPP Maribor) ali 113 oziroma se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117 ali pokličejo na anonimni telefon policije 080-1200.