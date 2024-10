V požaru hiše na Ajdovskem nastala velika materialna škoda (FOTO)

V soboto ob 17.45 so bili novogoriški policisti obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v naselju Lokavec v občini Ajdovščina. Po sedaj zbranih podatkih je do požara prišlo v pomožni kuhinji v prvem nadstropju objekta.

V prvem nadstropju stanovanjske hiše je pogorela kuhinja in pomožna kuhinja, prav tako so bili od dima in saj uničeni drugi prostori v prvem nadstropju hiše.

Stanovalcev v času požara ni bilo v hiši.

Po nestrokovni oceni je v požaru nastala velika materialna škoda za približno 80 tisoč evrov.

Požar so kasneje dokončno pogasili gasilci PGD Ajdovščina in GRC Ajdovščina. Glede na sedanja ugotovljena dejstva je tuja krivda izključena in bo podano poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici