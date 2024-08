Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 81 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 186 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč z materialno škodo in 3 z lažjimi poškodbami, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 5 vlomov in 5 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 7 intervencij.

Včeraj ob 14.40 so bili obveščeni, da je v portoroški marini ženska odvezala barko in se želela z njo odpeljati. Zatem je skočila v kanal Fazan. Policisti so šli za njo s plovilom in jo izvlekli iz morja. Na kraj dogodka so poklicali zdravnika, ta jo je pregledal, zatem pa odredil hospitalizacijo.