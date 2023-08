V soboto nekaj po 17. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku, da je v okolici Kamnika huje poškodovan otrok. Po do sedaj zbranih obvestilih je do dogodka prišlo na neprometni površini oziroma poti do pašnika, kjer je lastnik traktorja s prikolico v rezervoar na prikolici točil vodo. Traktor s prikolico je pri tem sam krenil z mesta vzvratno, kolo prikolice pa je povozilo otroka, ki je v tem času bil za prikolico. Lastniku je traktor uspelo ustaviti.

V dogodku je bil otrok huje poškodovan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UBKC Ljubljana.

Po do sedaj znanih podatkih življenje otroka ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.