V nesreči traktorja umrl moški, drugi hudo poškodovan

V sredo ob 18.52 so bili novomeški policisti obveščeni o hudi prometni nesreči v kraju Okrog na območju Šentruperta. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto, ki so opravili ogled, je voznik kmetijskega traktorja, ki je prevažal še eno osebo, peljal po klancu navzdol. Traktorist je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v brežino in se prevrnil.

47-letni moški, ki je obležal pod traktorjem, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, hudo poškodovan 45-letni moški pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec.

Okoliščine policisti še preiskujejo, prav tako ugotavljajo, kdo je vozil v času nesreče.

Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.