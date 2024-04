V motor in potnico trčila srna, ženska končala v bolnišnici

S PU Novo mesto sporočajo, da so jih iz bolnišnice obvestili, da zaradi hude poškodbe noge oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči.

Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 18. ure na cesti med Srebrničami in Novim mestom, 58-letnica pa je bila v nesreči udeležena kot potnica na motorju. Po prvih ugotovitvah je v motor in potnico trčila srna, ki je nenadoma prečkala cesto.

Motorist je brez padca uspel nadaljevati z vožnjo, 58-letnica pa je zaradi bolečin poiskala zdravniško pomoč.