V Mariboru množična evakuacija stanovalcev, oglasila se bo sirena

Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo danes na gradbišču na Prevorškovi ulici v Mariboru deaktivirali in odstranili v torek najdeno 250-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Akcijo bodo začeli predvidoma opoldne, ko se bo oglasila sirena z znakom za splošno nevarnost, po končanem postopku deaktiviranja bombe pa sirena za preklic nevarnosti. Še prej pa bodo z območja 300 metrov okoli najdišča evakuirali stanovalce.

Kot je povedal predstavnik uprave za zaščito in reševanje Igor Boh, bi akcijo, če bo vse potekalo v skladu z načrti, lahko zaključili do 15. ure. Poleg evakuacije prebivalcev v 300-metrskem pasu bodo v pasu 600 metrov okoli najdišča omejili tudi gibanje. Ljudje bodo v tem območju sicer lahko v svojih stanovanjih, ne bo pa dovoljeno gibanje zunaj bodisi peš ali kakor koli drugače.

Evakuacijo bodo izvajajo pripadniki gasilskih enot, na mariborski občini in upravi za zaščito in reševanje pa ljudi pozivajo, da za lastno varnost upoštevajo navodila. Za tiste, ki ne bodo imeli drugih možnosti, so v času akcije organizirali prostor v avli Osnovne šole Martina Konšaka.

Morda bo potrebna detonacija

Intervencijo bo tako kot novembra 2019 vodil Darko Zonič iz državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki je povedal, da gre za klasično letalsko bombo z dvema vžigalnikoma. Bombo bodo najprej postavili v deset metrov globoko jamo, nato pa bodo začeli postopek odvijanja.

Možnosti, da jim bo uspelo z odvijanjem vžigalnika, ki je v razmeroma dobrem stanju, so po njegovem mnenju približno polovične, v nasprotnem primeru pa se bodo lotili uničenja s kumulativnim trakom. V najslabšem primeru bo potrebna detonacija.

Med drugo svetovno vojno odvrgli slabih 16 tisoč bomb

Na območju mariborske občine je bilo med januarjem 1944 in aprilom 1945 izvedenih 29 bombnih napadov in odvrženih skupno 15.795 kosov bomb, zato je možnost najdbe neeksplodiranih bomb razmeroma velika. Novembra 2019 so našli in uničili kar dve bombi v nekaj dneh, 250-kilogramsko na gradbišču za največjim mariborskim nakupovalnim središčem ter 500-kilogramsko na gradbišču ob železniški progi v bližini glavne avtobusne postaje.