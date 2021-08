Na Ljubnem avto na streho, trije v bolnišnico

Ob 14.40 se je na Ljubnem ob Savinji osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč poškodovanim, odklopili akumulator, po izteklih motornih tekočinah posuli vpojna sredstva, vozilo postavili na kolesa ter nudili pomoč policiji in vlečni službi.



Reševalci NMP Mozirje in Velenje so tri osebe odpeljali v SB Celje, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: