V Ljubljani eksplodiral avto

V soboto tik pred polnočjo, ob 23.54, je v Ulici Koroškega bataljona v Ljubljani na parkirišču eksplodiralo v predelu podvozja osebnega vozila. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, prečrpali okoli 40 litrov goriva iz poškodovanega rezervoarja vozila, posuli z absorbentom po razlitem gorivu, iz vozila odstranili tleče dele in jih prelili z vodo ter vozilo pregledali s termovizijsko kamero, poroča uprava za zaščito in reševanje.