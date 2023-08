V kurilnici sežanske bolnišnice počila fleksibilna cev centralnega ogrevanja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je v nedeljo popoldan ob 15.34 uri v Sežani v kurilnici bolnišnice počila fleksibilna cev centralnega ogrevanja. Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka, zaprli ventile, pregledali kurilnico in posesali izteklo vodo.