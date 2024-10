V silovitem trčenju avto dvignilo v zrak in odbilo v drevo, 38-letnik umrl

V sredo ob 23.25 se je v naselju Grgarske Ravne zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 38-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Voznik je vozil po lokalni cesti iz smeri Grgarja proti Batam, ko je na ravnem delu vozišča, tik za prometnim znakom, ki označuje naselje Grgarske Ravne, zapeljal na travnato bankino. Tam je s prednjim desnim kolesom avtomobila trčil v betonski dovoz stanovanjske hiše. Po silovitem trčenju je vozilo dvignilo v zrak in ga odbilo v drevo. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in umrl na kraju nesreče.

Niso mu mogli pomagati

Na kraj dogodka so takoj prispeli policisti, gasilci in reševalci, a kljub hitremu posredovanju zdravniška pomoč ni bila več mogoča. Pokojnega so prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo opravili obdukcijo in ugotovili natančen vzrok smrti.

O nesreči so bili obveščeni tudi preiskovalni organi, preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Policisti PPP Nova Gorica bodo podali pisno poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu.

Zaradi nesreče je bila cesta v Grgarskih Ravnah popolnoma zaprta do 2.30.

Letos je na cestah na Severnem Primorskem življenje izgubilo že osem ljudi.