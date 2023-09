V domu pod Triglavom tri osebe zbolele, poklicali so reševalce

V četrtek nekaj čez 9. uro so bili kranjski policisti obveščeni »o treh obolelih osebah«, ki so potrebovale nujno pomoč na območju Doma Planika. Dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah (GRZS) je skupaj s policistom gorske enote bolnikom pomagala in so jih s helikopterjem pripeljali v dolino.

Ena oseba je potrebovala nadaljnjo zdravniško oskrbo, zato so jo odpeljali v bolnišnico.

Kot smo izvedeli, je imela oseba, ki so jo odpeljali v bolnišnico »hujše znake prehladnega obolenja«, drugi dve osebi pa sta imeli blažje simptome. Vsi trije so bili skupaj na pohodu.

Policisti opozarjajo vse pohodnike, da hodijo v gore zdravi in dobro pripravljeni, ne le primerno opremljeni.