V Črni na Koroškem padla v stanovanjski stavbi, posredovali gasilci in reševalci

Ob 18.14 je v Črni na Koroškem v stanovanjski stavbi padla oseba in se poškodovala. Gasilci PGD Črna na Koroškem so nudili prvo pomoč ponesrečenki do prihoda reševalcev ZRCK Ravne, zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja. Helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP je poškodovanko prepeljal v UKC Maribor, poroča Uprava za zaščito in reševanje.