Ustavili več voznikov brez vozniškega dovoljenja, dve vozili so zasegli

Koprski možje v modrem so v zadnjem vikendu obravnavali 67 prometnih nesreč z materialno škodo, 7 z lažjimi in 4 s hujšimi poškodbami, zasegli so 4 vozila.

V soboto, 31. avgusta, so na Ankaranski cesti v Kopru 41-letnemu vozniku zasegli osebni avtomobil, ker je vozilo vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Ustavili dva mopeda

Isti dan so v Kriških borih (cesta Šmarje pri Sežani–Križ) so policisti ustavili 18-letnega voznika neregistriranega mopeda, za katerega so ugotovili, da ne poseduje vozniškega dovoljenja. Moped so mu zasegli.

Tudi v Bertokih so policisti ustavili 14-letno voznico mopeda, doma iz okolice Kopra, ki je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zoper vse tri bo napisan obdolžilni predlog.