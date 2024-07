Umrl legendarni DJ: »Tvoj duh bo za vedno ostal z nami«

Preminil je Dejan Nastić, ki ga najbolje poznajo prebivalci Obale, pa tudi vsi ljubitelji plesne glasbe, ki so v osemdesetih in devetdesetih tja zahajali v diskoteke. S svojim glasbenim izborom je prisostvoval tudi na številnih radijskih postajah.

Nastića ljubiteljem disco glasbe najbrž ni potrebno posebej predstavljati, piše regionalobala.si. Na Obali v osemdesetih in devetdesetih letih skorajda ni bilo diskoteke, kjer ne bi plesali tako, kot je on igral. Glasbo je vrtel v nekdanjem portoroškem klubu Bau Bau in piranskih Treh papigah, v njegovih ritmih pa se je migalo tudi v koprskih klubih Camel, Atlantida in Osare ter v The Clubu na izolskem Belvederju. Vrsto let je delal kot DJ na Radiu Capris, nato je bil glasbeni urednik jutranjega programa na Radiu Val in Radiu Morje, še poročajo.

Pustil neizbrisen pečat

»Kot DJ si bil pravi mojster, legenda obalne plesne scene. Vedno si znal ustvariti vzdušje, ki je povezovalo ljudi in jih spravilo na noge,« se glasi poklon glasbenega kolega Aleša Pelicona, bolj znanega kot Alex Dee Groove. »Tvoj duh bo za vedno ostal z nami, kjerkoli že smo, saj si pustil neizbrisen pečat na vsakem, ki te je poznal.«

Leta 2007 je Dejan z glasbe prešel na slikarstvo, sodeloval je na več skupinskih razstavah in imel tudi nekaj samostojnih. Pod svoje slike se je vedno podpisal kot DJ Dejan Nastić, piše regionalobala.si.