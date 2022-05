Danijel Kočevar se je rodil 2. maja 1961 v Celju očetu Francu in materi Mariji. Otroštvo in mladost je preživljal na domačiji v Dobju pri Lisičnem na Kozjanskem. Imel je brata Marjana, ki je že pokojni. Eden od Danijelovih nečakov pa je zdaj sprožil postopek, da pristojni strica razglasijo za mrtvega. »Sodišče zato poziva pogrešano osebo Danijela Kočevarja, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti pogrešanega, pa da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega,« je zapisano v ok...