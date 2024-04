Potem ko je pred dnevi s pravnomočno obsodbo na dosmrtni zapor dobil sodni epilog strašni zločin iz Gerečje vasi, kjer je Silvo Drevenšek umoril ženo in njene starše, se je na Ptujskem zgodila nova družinska tragedija. V petek ob 18.20 je bila Policijska uprava Maribor obveščena, da je sprehajalka v bližini Kidričevega naletela na truplo. »Na kraj dogodka so bili nemudoma napoteni policisti. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da gre za 33-letno žensko iz okolice Ptuja, ki je umrla nasilne smrti. O tem sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka, ki sta prišla ...