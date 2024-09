Ukrajinec tihotapil štiri Turke

V četrtek, 26. septembra, okoli 22. ure so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila ford mondeo poljskih registrskih oznak.

Med postopkom so ugotovili, da 31-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Prečkali mejo brez dovoljenja

Poleg tega so na območju PP Brežice izsledili in prijeli 57 državljanov Sirije, 26 državljanov Afganistana, 19 državljanov Bangladeša, 11 državljanov Maroka, sedem državljanov Egipta, šest državljanov Nepala, pet državljanov Jemna, štiri državljane Kitajske, štiri državljane Pakistana, tri državljane Šrilanke, tri državljane Turčije, tri državljane Kube, dva državljana Iraka, dva državljana Gane, dva državljana Indije in po enega državljana Tunizije, Sierre Leone, Alžirije, Mjanmara in Irana.

Na območju PP Črnomelj (Zilje) so prijeli dva državljana Maroka in državljana Alžirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.