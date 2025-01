Ukrajinci izrabili status zaščite in tihotapili milijone, med aretiranimi dva Slovenca

Europol je zaključil dolgotrajno in zahtevno preiskavo nezakonitih poslov kriminalne združbe, ki sta jo vodila brata, državljana Ukrajine. Med 91 hišnimi preiskavami, ki so jih večino (77) izvedli v Španiji, 13 na Cipru in eno v Franciji, so aretirali skupno 23 osumljencev, med njimi dva Slovenca, preiskujejo pa še nadaljnjih 17 posameznikov.

Poleg tega so zasegli 8,2 milijona evrov v gotovini, 27 milijonov evrov v kriptovalutah, več bančnih računov so zamrznili. Zasegli so tudi 36 vozil, več jih je bilo luksuzne znamke, nepremičnine, uro višjega cenovnega razreda, nakit in elektronske naprave.

Kriminalci izkoristili rusko agresijo na Ukrajino

»Osumljenci naj bi zlorabljali status začasne zaščite, ki ga je Evropska unija od leta 2022 podeljevala ukrajinskim beguncem in drugim državljanom, prizadetim zaradi ruske agresije na Ukrajino. Mnogi izmed milijonov beguncev iz Ukrajine so svoje prihranke v gotovini prinesli s seboj v Evropo, da bi jih zavarovali pred posledicami vojne. Kriminalna mreža je izkoristila izjeme, uvedene za lažji prenos denarja med državami, in tako premikala ogromne vsote gotovine, ne da bi jih pri carinskih pregledih podrobneje izprašali ali preiskali. Denarni kurirji, med katerimi so bili tudi družinski člani vodij kriminalne združbe, so redno potovali med Španijo, Ciprom, Francijo in drugimi državami ter pri tem gotovino prijavljali kot del lastnega premoženja,« so izsledke preiskave pojasnili na Europolu.

Ko so policisti posumili, da združba deluje na nezakonit način, so se njeni člani reorganizirali ter namesto prenašanja večjih količin gotovine začeli uporabljati kriptovalute, so še pojasnili na Europolu, kjer ocenjujejo, da je združba med marcem 2023 in februarjem 2024 prenesla najmanj 75 milijonov evrov.