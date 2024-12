V teh dneh pred sodnico Okrožnega sodišča Maribor Heleno Melliwa potekajo predobravnavni naroki zoper 18 članov kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo prepovedanih drog. Skupaj naj bi 18 obtoženih v treh letih izvršilo 44 kaznivih dejanj. Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili 650.000 evrov. Kristijan Kamenik je stalna stranka slovenskih in tujih sodišč. FOTO: Igor Zaplatil Sodišče je že opravilo nekaj predobravnavnih narokov, preostale bodo poskušali izpeljati v naslednjih dneh in tednih. Včeraj so tako opravili predobravnavni narok za razvpitega Kri...