Kar veliko presenečenja med kronisti je ta teden zbudilo obvestilo policije o uboju v prestolnici, ki se je zgodil v prvi polovici tega meseca in za katerega je vedel malokdo: 49-letnega Ljubljančana so v stanovanju našli mrtvega, umrl naj bi nasilne in mučne smrti. »Zdrobljeno naj bi imel dno lobanje, zlomljeno čeljust in obe ličnici, modrice so bile po telesu,« pravi naš neimenovani vir in sogovornik o hudih poškodbah, ki naj bi jih pokojnemu možakarju – nesrečnemu Ljubljančanu naj bi bilo ime Zoran – prizadejal 24-letni državljan Bosne in Hercegovine, slednjemu pa je naš sogovornik dal ime...