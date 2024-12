Trije mladostniki ukradli avto, se z njim zaletavali in ga vrnili na parkirišče: zdaj so jih našli

V noči iz 13. na 14. april so na območju Bežigrada v Ljubljani osumljenci na parkirišču pristopili do osebnega vozila, vanj vlomili in ga odtujili ter se z njim vozili preko noči. Med vožnjo so se z vozilom zaletavali v cestne in druge objekte. Vozilo pa je bilo nato poškodovano vrnjeno na parkirišče, s katerega je bilo odtujeno.

Bežigrajski policisti so z zbiranjem obvestil kaznivo dejanje uspešno preiskali. Ugotovljeno je bilo, da so dejanja utemeljeno osumljeni trije polnoletni mladostniki, eden od njih pa je bil v času storitve še mladoleten, zoper katere je bila na pristojno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja Odvzem motornega vozila po 3. odstavku 210. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), v zvezi z 2. odstavkom 20. člena KZ-1.