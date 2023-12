Trčila sta na Cesti maršala Tita, ukleščeno osebo rešili gasilci

Ob 17.50 sta na Cesti maršala Tita na Jesenicah trčili osebni vozili, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GARS Jesenice so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom rešili ukleščeno poškodovano osebo iz vozila. Reševalci NMP Jesenice so jo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.