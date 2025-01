Trčila šolska avtobusa, dve mladoletni osebi odpeljali

S PU Maribor sporočajo, da so bili okrog 8.30 obveščeni o prometni nesreči na območju Oplotnice, kjer sta na lokalni cesti trčila avtobusa z večjim številom potnikov.

»Trenutno še ugotavljamo vzrok in okoliščine, ki so privedle do prometne nesreče. Prve informacije kažejo na to, da gre za prometno nesrečo z lažjimi poškodbami, vendar gre za prve ocene. Po doslej znanih informacijah sta bili dve mladoletni osebi odpeljani z reševalnim vozilom,« dodajajo za javnost.

Kot je poročal Lokalec.si, sta avtobusa menda na izlet odpeljala šolske otroke.