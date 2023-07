Trčil v prometno signalizacijo, z voznikom je hudo

V soboto ob 16.47 je na cesti med Razdrtim in Hruševjem, v občini Postojna, osebno vozilo trčilo v prometno signalizacijo. Gasilci PGD Postojna in Veliko Ubeljsko so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje goriva in z absorpcijskim sredstvom posuli po vozišču razlitih motornih tekočinah, so poročali na upravi za zaščito in reševanje. Reševalci NMP Postojna so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje.