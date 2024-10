Trčil je v obcestno drevo in končal v bolnišnici (FOTO)

Danes ob 13.43 so bile intervencijske službe (gasilci, reševalci in policisti) napotene v naselje Veščica, v občini Razkrižje, kjer se je pripetila hujša prometna nesreča. Tam je namreč osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v obcestno drevo.

Avtomobil je močno uničen, voznik pa je končal v SB MS. FOTO: Pgd Ljutomer

Avtomobil je močno uničen, voznik pa je končal v SB MS. FOTO: Pgd Ljutomer

Gasilci PGD Ljutomer so s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in jo predali v oskrbo reševalcem Nujne medicinske pomoči. Prav tako so gasilci proti naletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter nevtralizirali iztekle tekočine iz vozila. Poškodovano osebo so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota. O stopnji poškodb policisti (še) niso poročali.