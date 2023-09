Zgodila se je tragedija: zaslišal ženin krik, potem je ni bilo več

Danes dopoldne ob 9.17 je na območju Bavškega Gamsovca padla planinka in na kraju dogodka umrla.

Posredovali so GRS Bovec in dežurna posadka GRS s helikopterjem Slovenske vojske, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kotalila se je 50 metrov po strmem melišču

Na PU Nova Gorica so nam potrdili, da je umrla državljanka Nemčije.

Po prvih podatkih naj bi šlo za moža in ženo, oba državljana Nemčije. Med hojo – ona je hodila za njim – naj bi nenadoma padla na skalo in se kotalila okoli 50 metrov po strmem meliščnem delu. Neuradno naj bi mož prej slišal njen krik ob padcu.

Poškodbe so bile za nesrečno planinko tako hude, da je umrla.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija, glede na dosedanji ogled policija ni ugotovila sumljivih okoliščin.

Tudi v ponedeljek, kmalu po 18. uri, se je zgodila nesreča v gorah, in sicer v grapi Ukanška suha, naselje Ukanc, občina Bohinj. Uprava za zaščito in reševanje je poročila, da je zdrsnil in se hudo poškodoval pohodnik: »Gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik so poškodovanca na kraju oskrbeli, helikopter SV pa ga je prepeljal v UKC Ljubljana.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.