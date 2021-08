Tragična vožnja v napačno smer, 27-letnico odbilo v tovornjak

Trčenje je bilo silovito. FOTO: Oste Bakal

Letos je na cestah na območju PU Maribor v 12 prometnih nesrečah umrlo 12 ljudi.

Včeraj ob 11.32 so bili policisti PU Maribor obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na pomurski avtocesti A5, med Pernico in Mariborom, pred razcepom Dragučova. Trčili sta dve vozili, ker je voznica zapeljala po nasprotnem voznem pasu, ena oseba je izgubila življenje. Nekaj minut prej je prometnoinformacijski center za državne ceste poročal, da na pomurski avtocesti med razcepom Dragučova in priključkom Pernica vozi vozilo v nasprotno smer, ki je narobe zavilo že v pesniškem krožišču, torej nekaj sto metrov pred usodnim trčenjem. Kot je povedal tiskovni predstavnik PU Maribor, je hudo nesrečo povzročila 79-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v rondoju Pesnica napačno zavila na avtocesto A1 in v napačni smeri vozila do razcepa Dragučova. Tam je zavila na pomursko avtocesto A5 in nadaljevala v napačni smeri proti Pernici. Nekaj vozil, ki so peljala proti Mariboru, se ji je uspelo izogniti, nato pa ji je nasproti, pravilno, po prehitevalnem pasu pripeljala 27-letna voznica osebnega avtomobila.»Slednja je peljala po prehitevalnem pasu zato, ker je po voznem pasu vozilo tovorno vozilo. Zaradi tega se ni imela možnosti umakniti, osebna avtomobila pa sta čelno trčila. Vozilo 27-letnice je bočno odbilo v omenjeno tovorno vozilo, ki ga je upravljal 67-letni voznik. V prometni nesreči je umrla 85-letna sopotnica v vozilu povzročiteljice, telesno, verjetno huje, pa so se poškodovale obe voznici in tudi 60-letna sopotnica v vozilu mlajše voznice. Voznik tovornega vozila ni bil poškodovan. Ogled kraja prometne nesreče je vodila dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Mariboru, prisotna pa je bila dežurna državna tožilka iz ODT v Mariboru. Policisti bodo zoper 79-letno povzročiteljico prometne nesreče podali kazensko ovadbo pristojnemu tožilstvu. Avtocesta A5 je bila v smeri proti Mariboru zaprta do 14.57. Obvoz je bil urejen pri izvozu Pernica,« je dejal Šadl in dodal, da so vse udeleženke, s pokojno 85-letnico vred, slovenske državljanke, voznik tovornjaka pa je bil tujec.Letos je na cestah na območju PU Maribor v 12 prometnih nesrečah umrlo 12 ljudi. V primerljivem obdobju lani je v 10 prometnih nesrečah umrlo 11 ljudi.